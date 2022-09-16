Sosyal medyadaki yalana ortak olmuştu! Şahan Gökbakar geri adım attı

Sosyal medyada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç tarafından yayılan, 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' iddiası asılsız çıktı.İDDİALAR YALANLANDIOrtahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesi arasına yapılan yol çalışmasında peribacalarının iş makinesi ile yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Fakat sanatçı Tarkan ve Şahan Gökbakar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla CHP'li Öztunç'un yalanına ortak olmuşlardı.YALANA ORTAK OLAN PAYLAŞMINI SİLDİŞahan Gökbakar, sosyal medyada dolaşan ve Peribacalarının yıkıldığı iddia edilen görüntülerin asılsız çıkması üzerine, yalan paylaşımını 24 saat sonra düzeltti.'ÇOK TEŞEKKÜRLER'Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Konunun sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığını ve Kültür Bakanlığı'nın kontrolünde olduğunu öğrendim. Bilginize sunuyorum. Çok teşekkürler.' ifadelerini kullandı.'KAÇAK WC ÜNİTELERİ KALDIRILMAKTADIR'CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını iddia etti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamayla CHP'li Öztunç'un paylaştığı videonun uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunu yanılttığı ortaya çıkarıldı.Belediyeden konuya ilşkin yapılan açıklamada, 'Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında; önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir.' ifadelerine yer verildi.