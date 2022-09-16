Sağlık Bakanlığına dönüş için rekor başvuru! Bakan Koca son sayıyı 'İlk kez ulaşılıyor' diyerek duyurdu

Son dakika haberine göre Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000'İ geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor.' ifadelerini kullandı.Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000'İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.