Rusya'da bir 'gizemli' ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından...

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından özellikle Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen birçok iş adamı ve oligarkların gizemli ölümleri arasına bir yenisi daha eklendi.Rusya'da yayın yapan devlet gazetesi Komsomolskaya Pravda'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten 68 yaşındaki Vladimir Nikolayevich Sungorkin, katıldığı iş gezisi sırasında gizemli bir şekilde 'aniden' öldü.Kremlin ölüm haberini doğrularken 'Rus gazeteciliği için büyük bir kayıp' yorumunda bulundu. Sungorkin'in ölümü sırasında yakında çıkacak bir kitap için malzeme topladığı ve yanında meslektaşı Leonid Zakharov'un bulunduğu öğrenildi. Zakharov olay sonrası yaptığı açıklamada, 'Kesinlikle aniden oldu, hiçbir belirtisi olmadı.' dedi. Zakharov, 'Roshchino köyündeydik. Arabayı biz sürüyorduk. Habarovsk'a doğru gidiyorduk. Oradan da Moskova'ya gitmeyi planlıyorduk. Her şey iyiydi.' dedi. Sungorkin'in rahatsızlanmadan hemen önce mola vermelerini ve öğle yemeği için uygun bir yer bulmalarını istediğini söyleyen Zakharov, 'Ardından 3 dakika sonra Nikolayevich boğulmaya başladı. Onu temiz havaya çıkardık. Bilinci kapalıydı. İlk muayeneyi yapan doktor durumun görünüşe göre felç olduğunu söyledi.' ifadelerini kullandı.Vladimir Nikoloyevich'in çalıştığı Komsomolskaya Pravda gazetesi 1925 yılında komünist gençlik ligi Komsomol Merkez Komitesi'nin resmi sesi olarak kuruldu. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in favori gazetesi olarak da bilinen Kremlin yanlısı yayınlar yapıyordu. Sungorkin de 1997 yılından beri gazetenin genel yayın yönetmeni ve CEO'su olarak görev yapıyordu. Sungorkin'in ölümü, bir başka önemli Rus olan enerji yöneticisi Ivan Pechorin'in sürat teknesinden düşerek ölmesinden sadece 4 gün sonra gerçekleşti. Bu haftaki 2 ölüm haberiyle beraber, bu yıl gizemli bir şekilde ölen Rus oligarkların sayısı 10'a ulaştı.- Rusya nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov, bir hastanenin 6'ncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Lukoil, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa son vermesi çağrısında bulunan birkaç Rus şirketinden biriydi.- Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Alexander Subbotin de iddiaya göre bir şamanın tedavisi sırasında öldü.- Rusya'nın en büyük bağımsız doğalgaz üreticisi Novatek'in eski yöneticilerinden Sergey Protosenya, eşi ve 18 yaşındaki kızıyla birlikte İspanya'daki villalarında asılı halde bulundu. Protosenya'nın ölümü intihar mı cinayet mi sorularını akıllara getirdi.- Rusya'nın üçüncü büyük bankası Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, eşi ve 13 yaşındaki kızıyla birlikte Moskova'daki dairesinde ölü bulundu. Avayev ailesinin ölümü de intihar mı cinayet mi sorularını akıllara getirirken, Avayev ve Protosenya ailelerinin ölümleri birer gün arayla gerçekleşti.- Rusya'ya tıbbi malzeme ithal eden Medstom şirketinin sahibi Vasily Melnikov ve ailesi, Nizhny Novgorod'daki lüks dairelerinde ölü bulundu. Melnikov, karısı ve 10 ila 4 yaşlarındaki oğulları bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Müfettişler olayla ilgili cinayet mi, intihar mı sorusunu aydınlatmak için çalışma yürüttü.- Petrol ve gaz kralı olarak milyonlar kazanan Ukrayna doğumlu oligark Mikhail Watford, İngiltere'deki Surrey'de bulunan evinin garajında asılı halde bulundu.- Dünyanın halka açık en büyük doğalgaz şirketi olan Gazprom'un hazine dairesi genel müdür yardımcısı Alexander Tyulyakov, kulübesinin garajında asılı halde bulundu. İnceleme sırasında Tyulyakov'un intihar ederek öldüğüne dair bir not bulundu.- Gazprom'un üst düzey yöneticilerinden Leonid Shulman, Tyulyakov'un ölümünden bir ay sonra aynı mahallede intihar notu bırakılmış şekilde banyosunda ölü bulundu.Vladimir Putin'in beyni olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina da geçtiğimizgünlerde suikasta kurban gitmişti. Asıl hedefin Dugin olduğu iddia edilen olayda Darya Dugina, bindiği arabaya koyulan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü.