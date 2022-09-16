Putin'den flaş savaş açıklaması:

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, 'Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor' dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafla ilgili endişelerinin farkında olduğunu söyledi.PUTİN UKRAYNA'YI SUÇLADIPutin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapacağını ancak Kiev'in müzakere etmeyi reddettiğini söyleyerek Ukrayna tarafını suçladı.