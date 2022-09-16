Putin'den dikkat çeken açıklamalar: Ücretsiz şekilde temin etmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız”

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" dedi.Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM'ye çağrıda bulundu.Ayrıntılar geliyor...