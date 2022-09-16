Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan bomba açıklama! Evliyken Samar Dadgar ile sevgiliymiş

Bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan Deniz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre, Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu sırada Samar Dadgar ile görüşmeye başlamış. Özcan Deniz, sosyal medya hesabından iddiaları yalanlarken, eski eşi Feyza AKtan, yaptığı açıklama ile çıkan haberlerin doğru olduğunu dile getirdi.

Beyaz TV'de ekranan gelen Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, Deniz, 24 yaş küçük aşkıyla, Feyza Aktan ile evlenmeden önce de sevgiliymiş! Öyle ki Dadgar, Özcan Deniz'in evliliğini yıkan isim olarak olarak anılıyor.EVLİYKEN BİRLİKTE OLDULAR İDDİASISeren Serengil'in iddiasına göre; Samar Dadgar, Özcen Deniz, Feyza Aktan'la evliyken Özcan Deniz'in çok büyük hayranı. İran'dan İstanbul'a geliyor ve dizide figüran olarak Özcan Deniz'le tanışıyor.Dadgar, 2016 yılı tarihli Instagram gönderisinde, Özcan Deniz'in dizisinin yapım şirketinden post paylaşıyor. Özcan Deniz de 2017 yılında aynı yapım şirketinden paylaşım yapıyor. İddiaya göre Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar ile aynı zamanlarda tanışmış ve Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar ile görüşmeye devam etmiş.ÖZCAN DENİZ YALANLADIÖzcan Deniz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, çıkan haberleri yalanlamış ve iddiayı ortaya atanlardan şikayetçi olacağını dile getirmişti.