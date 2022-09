Muharrem İnce'den altılı masaya: Koalisyon çatlayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi program için geldiği Rize’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6’lı masayı sert bir dille eleştiren İnce, liderlerin söylemlerinin birbirlerine ters düştüğünün altını çizdi. AK Parti hükümetinin doğru buldukları bütün konularda destekçisi olduğunu da hatırlatan İnce, Yunanistan meselesinde ise “Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur. 100 sene önce de aynısını yapmıştı akıllanmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.“Bizi güneyimizden Suriye’den kuşatmak istiyorlar, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak" diyen İnce "Yunanistan’da 20’nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor, ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda. Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz, hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi vatan vazgeçilmezimizdir, destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz. İHA’ları SİHA’arı destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edeceğiz. Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur. 100 sene önce de aynısını yapmıştı akıllanmalarını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.6’lı masadaki siyasi liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamaları ve eylemleri olduğunu hatırlatan Muharrem İnce şunları söyledi:“6’lı masa iktidar oldu. Temel Karamollaoğlu ’İstanbul sözleşmesine hayır’ diyor, Kemal Kılıçdaroğlu ’evet’ diyor. Ne olacak, kabul edecekler mi? Mültecileri ve sığınmacıları geriye göndereceklermiş. Davutoğlu mu sorumlu olacak ? Onun döneminde olmadı mı bunlar. Ali Babacan ’Ergenekon’u yeniden açacağız’ dedi. Sabahında Kılıçdaroğlu, Ali Tatar’ın evine gitti. Böyle mi siyaset olacak, ne yapacaklar? ’Libya’da ne işimiz var’ dedi CHP, Libya teskeresine ’hayır’ oyu verdi. İYİ Parti ’evet’ oyu verdi. ’Tayyip gitsin’ tamam kabul ama bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak. Ne olacak, bunu sormayacak mıyız? Biz her konuda netiz. Libya’da destekliyoruz, Suriye’de desteklemiyoruz. Yunanistan’da destekliyoruz, İstanbul sözleşmesinde desteklemiyoruz. Her şeyimiz net bizim, kıvırmıyoruz, dans etmiyoruz. Türkiye’de omurgalı bir partiyiz biz, tavırlarımız net.”