MHP’li Olcay Kılavuz: YPG’yi terör örgütü olarak görmeyenler var

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, partisinin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında Bingöl'de gençlerle bir araya geldi. Türk ordusunun, olağanüstü mücadeleyle teröristlere fırsat vermediğini belirten Kılavuz, "CHP Genel Başkanı, ‘YPG kendi yurdunu savunan bir oluşumdur’ diyor ama aynı Kılıçdaroğlu geliyor Yozgat'ta ne diyor? ‘Kandil'i biz iktidara geldiğimizde yerle bir edeceğiz’ diyor. Yani sürekli insanlarımızı aldatan, yalanla yanlışla bir siyasetin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek, bazı MKYK üyeleriyle Bingöl'ün Genç ilçesine geldi. Heyet, Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Genç'in birçok mağduriyeti, haksızlığı ve çeşitli saldırıları yaşamış bir ilçe olduğunu belirterek, "Bugün bakıldığında Bingöl'de ve Güneydoğu'da çok huzurlu bir iklimi görmekteyiz.



Çok sağlıklı, çok güvenli bir ortamı takip etmekteyiz. Biz her şeyden evvel bakıldığında yarım asırlık mazimizde hep Türk milletinin menfaatleri için mücadele ettik. Bugün cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Bir taraftan Yunanistan Amerika'nın desteğiyle o gayri askeri olan adaları cephaneliğe dönüştürmüş durumda. Sürekli küstahça, alçakça Türkiye'yi tahrik ediyor, taciz ediyor ve milletimizi, sabrımızı zorluyorlar. Yanı başımızdaki Suriye'nin, Irak'ın kendi içerisindeki savaşlar, çatışmalar maalesef ki Türkiye'ye ağıra mal olmuştur" dedi.



"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMEYENLER VAR"



Türk ordusunun açılmak istenen terör koridoruna karşı olağanüstü mücadele ettiğini ifade eden Kılavuz, "Kahraman askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız çok olağanüstü mücadeleyle ihaneti bulundukları yerde boğarak, gömerek o teröristlere fırsat vermiyor. Aynı zamanda içimizde de uzantıları var. Bu mücadeleden rahatsız olanlar var. Hatırlayınız; YPG'yi terör örgütü görmeyenler var. CHP Genel Başkanı, 'YPG kendi yurdunu savunan bir oluşumdur' diyor. Ama aynı Kılıçdaroğlu, geliyor Yozgat'ta ne diyor? 'Kandil'i biz iktidara geldiğimizde yerle bir edeceğiz' diyor. Yani sürekli insanlarımızı aldatan, yalanla yanlışla bir siyasetin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU MEMLEKETİN HER BİR EVLADININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"



MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de emeklilikte yaşa takılanlar sorununu yılbaşından önce mutlaka çözeceklerini belirterek, "Temmuz'da yüzde 42'lik zam verdik. Ocak ayında daha yüksek bir zam vereceğiz. Emeklimizin de memurumuzun da işçimizin de köylümüzün de korucumuzun da askerimizin de polisimizin de bu memleketin her bir evladının yüzünü güldüreceğiz. Cumhur İttifakı'nın borcudur. Ekonomiyle ilgili sorunlar çözülecek Allah'ın izniyle" dedi.