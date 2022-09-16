Merhametli Türk! Gardaş Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askerini tedavi etti: 'Korkma, yaşayacaksın''

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında giriştiği provokasyonlar sonrası iki ülke arasında büyük çatışmalar yaşanmıştı. İki taraftan da askeri kayıpların olduğu çatışmalarda yaralanan bir Ermeni asker, Azerbaycan askerleri tarafından tedavi edildi. Merhametli Azerbaycan askerinin Ermeni askerine, "'Korkma, biz seni hastaneye götüreceğiz, yaşayacaksın'' dediği görüldü. İşte o anlar...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştuAzerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzi ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 400 Ermeni askerin öldüğünü açıklamıştı. Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.İki ülkenin, dün yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.Çatışmalarda yaralanan bir Ermeni asker, Azerbaycan askeri tarafından tedavi edildi.Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin Ermeni askeri rahatlatmak maksadıyla, 'Korkma, biz seni hastaneye götüreceğiz, yaşayacaksın'' dediği görüldü.