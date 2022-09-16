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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu’ndan, parti yöneticilerine ve milletvekillerine talimat: “Altılı masa görüşmelerine ilişkin açıklama yapmayın”

CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yöneticilerine ve milletvekillerine “Altılı masanın karar verdiği ve vereceği konularda, altı genel başkanın görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulunulmaması” talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan, parti yöneticilerine ve milletvekillerine talimat: “Altılı masa görüşmelerine ilişkin açıklama yapmayın”
Ekleme: 16.09.2022 - 14:14 Güncelleme: 16.09.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’ndan, parti yöneticilerine ve milletvekillerine talimat: “Altılı masa görüşmelerine ilişkin açıklama yapmayın”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmaması, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) bakanlık verilip verilmeyeceği tartışmaları siyaset ve ülke gündeminin ana konusu olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimlerin cumhurbaşkanı adayı olabileceği ve altılı masada çatlak olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor.

CHP’den edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler üzerine CHP Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerini uyardı. Kılıçdaroğlu’nun altılı masa liderlerinin görüştüğü ve görüşeceği konularda açıklama yapılmamasını istediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu’ndan, parti yöneticilerine ve milletvekillerine talimat: “Altılı masa görüşmelerine ilişkin açıklama yapmayın”
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