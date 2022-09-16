İstanbul'da 'askeri casusluk' operasyonu! İran uyruklular tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen bir 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'GöçmenKaçakçılığı' operasyonu; 'Siyasal ve Askeri Casusluk' olayını ortaya çıkardı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.Esenyurt İlçesi'ndeki bir adreste 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarının işlendiği tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. J.B., P.A., M.M. ve F.S. isimli İran uyruklu dört kişi gözaltına alındı.67 çalıntı Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu, şüpheli F.S. adına hazırlanmış sahte Türkiye Cumhuriyeti Yeşil Pasaportu, farklı ülkelere ait olan ve Interpol(Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı kaydı bulunan 110 pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır altı boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait 10 pasaport yaprağı, altı Şengen Vizesi, yine farklı ülkelere ait sekiz sağlık kartı, şüpheli M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.Adreste ayrıca 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan bir ortam dinleme cihazı, bir gizli kamera, bir böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz, dört adet ülkeye giriş-çıkış mührü, 10 boş kaşe, beş bellek kartı, sekiz adet cep telefonu da ele geçirildi.'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen dört kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden F.S.'nin 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan daha önce hüküm giydiği ve 31 Ağustos 2022 tarihinde cezaevinden 'Covid İzinli' olarak 30 gün süre ile ayrıldığı ve söz konusu süre içerisinde de suç işlemeye devam ettiği belirtildi.İstanbul'da düzenlenen bir 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' operasyonu; 'Siyasal ve Askeri Casusluk' olayını ortaya çıkardı. Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Esenyurt İlçesi'ndeki bir adreste 'Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarının işlendiği tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. J.B., P.A., M.M. ve F.S. adlı İran uyruklu dört kişi gözaltına alındı. 67 çalıntı Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu, şüpheli F.S. adına hazırlanmış sahte Türkiye Cumhuriyeti Yeşil Pasaportu, farklı ülkelere ait olan ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı kaydı olan 110 pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır altı boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait 10 pasaport yaprağı, altı Schengen Vizesi, yine farklı ülkelere ait sekiz sağlık kartı, şüpheli M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.Şüphelilerin sınır kapılarındaki bazı noktalara ortam dinleme cihazları, gizli kameralar ve 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan özel cihazlar yerleştirerek görevlileri kayıt altına aldıkları, bilgi toplama yaptıkları ve bilgi sızdırdıkları iddia edildi. Adreste 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan bir ortam dinleme cihazı, bir gizli kamera, bir böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz, dört adet ülke giriş-çıkış mühürü, 10 adet boş kaşe, beş bellek kartı, sekiz adet cep telefonu da ele geçirildi. 'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen dört kişi de tutuklandı.Tutuklanan şüphelilerden F.S.'nin 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan dolayı daha önce hüküm giydiği, 31 Ağustos 2022 tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinden 'Covid İzinli' olarak 30 gün süre ile ayrıldığı ve söz konusu süre içerisinde de suç işlemeye devam ettiği ifade edildi F S ifadesinde kendisinin içerisinde de suç işlemeye devam ettiği ifade edildi. F.S. ifadesinde kendisinin fotoğrafıyla hazırlanmış sahte Yeşil Pasaport için 'İlk defa görüyorum' dediği, adresinde ele geçirilen ve 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan cihazlar için ise 'Sevgilim var. Eşim kendisini aldattığımı düşündüğü ve bunu ortaya çıkarmak istediği için kullanıyor olabilir' dedi. Söz konusu cihazlarla bir ilgisi bulunmadığını ifade eden F.S.'nin eşinin gözaltına alınan M.M. olduğu ve onun da tutuklandığı ifade edildi.