  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 'askeri casusluk' operasyonu! İran uyruklular tutuklandı

İstanbul'da "Göçmen Kaçakçılığı" yapan İran uyruklu dört kişi; "Askeri Casusluk" suçundan gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; altlarında çift taraflı bantlar bulunan ve kullanılmış olan ortam dinleme cihazı, bir gizli kamera, bir böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz bulundu. Tutuklanan çete elebaşı cihazlar için "Benim haberim yok. Sevgilim var. Eşim kendisini aldattığımı düşündüğü ve bunu ortaya çıkarmak istediği için kullanıyor olabilir" dedi.

İstanbul'da 'askeri casusluk' operasyonu! İran uyruklular tutuklandı
Ekleme: 16.09.2022 - 11:25 Güncelleme: 16.09.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'askeri casusluk' operasyonu! İran uyruklular tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen bir 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'GöçmenKaçakçılığı' operasyonu; 'Siyasal ve Askeri Casusluk' olayını ortaya çıkardı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Esenyurt İlçesi'ndeki bir adreste 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarının işlendiği tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. J.B., P.A., M.M. ve F.S. isimli İran uyruklu dört kişi gözaltına alındı.
67 çalıntı Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu, şüpheli F.S. adına hazırlanmış sahte Türkiye Cumhuriyeti Yeşil Pasaportu, farklı ülkelere ait olan ve Interpol
(Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı kaydı bulunan 110 pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır altı boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait 10 pasaport yaprağı, altı Şengen Vizesi, yine farklı ülkelere ait sekiz sağlık kartı, şüpheli M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

'BÖCEK ARAMA CİHAZI' BİLE ÇIKTI
Adreste ayrıca 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan bir ortam dinleme cihazı, bir gizli kamera, bir böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz, dört adet ülkeye giriş-çıkış mührü, 10 boş kaşe, beş bellek kartı, sekiz adet cep telefonu da ele geçirildi.

'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen dört kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden F.S.'nin 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan daha önce hüküm giydiği ve 31 Ağustos 2022 tarihinde cezaevinden 'Covid İzinli' olarak 30 gün süre ile ayrıldığı ve söz konusu süre içerisinde de suç işlemeye devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da düzenlenen bir 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Göçmen Kaçakçılığı' operasyonu; 'Siyasal ve Askeri Casusluk' olayını ortaya çıkardı. Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Esenyurt İlçesi'ndeki bir adreste 'Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarının işlendiği tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. J.B., P.A., M.M. ve F.S. adlı İran uyruklu dört kişi gözaltına alındı. 67 çalıntı Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu, şüpheli F.S. adına hazırlanmış sahte Türkiye Cumhuriyeti Yeşil Pasaportu, farklı ülkelere ait olan ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı kaydı olan 110 pasaport, yerli ve yabancı 19 ehliyet, 40 kimlik kartı, 15 ikamet izni belgesi, farklı ülkelere ait basıma hazır altı boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait 10 pasaport yaprağı, altı Schengen Vizesi, yine farklı ülkelere ait sekiz sağlık kartı, şüpheli M.M. adına hazırlanmış uluslararası koruma belgesi ve 20 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

'BÖCEK ARAMA CİHAZI' BİLE ÇIKTI
Şüphelilerin sınır kapılarındaki bazı noktalara ortam dinleme cihazları, gizli kameralar ve 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan özel cihazlar yerleştirerek görevlileri kayıt altına aldıkları, bilgi toplama yaptıkları ve bilgi sızdırdıkları iddia edildi. Adreste 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan bir ortam dinleme cihazı, bir gizli kamera, bir böcek arama cihazı, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan bir cihaz, dört adet ülke giriş-çıkış mühürü, 10 adet boş kaşe, beş bellek kartı, sekiz adet cep telefonu da ele geçirildi. 'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek' suçlarından adliyeye sevk edilen dört kişi de tutuklandı.

'EŞİM KOYMUŞ OLABİLİR' DEDİ
Tutuklanan şüphelilerden F.S.'nin 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan dolayı daha önce hüküm giydiği, 31 Ağustos 2022 tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinden 'Covid İzinli' olarak 30 gün süre ile ayrıldığı ve söz konusu süre içerisinde de suç işlemeye devam ettiği ifade edildi F S ifadesinde kendisinin içerisinde de suç işlemeye devam ettiği ifade edildi. F.S. ifadesinde kendisinin fotoğrafıyla hazırlanmış sahte Yeşil Pasaport için 'İlk defa görüyorum' dediği, adresinde ele geçirilen ve 'Casusluk' faaliyetlerinde kullanılan cihazlar için ise 'Sevgilim var. Eşim kendisini aldattığımı düşündüğü ve bunu ortaya çıkarmak istediği için kullanıyor olabilir' dedi. Söz konusu cihazlarla bir ilgisi bulunmadığını ifade eden F.S.'nin eşinin gözaltına alınan M.M. olduğu ve onun da tutuklandığı ifade edildi.
Kılıçdaroğlu’ndan, parti yöneticilerine ve milletvekillerine talimat: “Altılı masa görüşmelerine ilişkin açıklama yapmayın”
Ankara'da su krizi sürüyor! Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Putin'den dikkat çeken açıklamalar: Ücretsiz şekilde temin etmeye hazırız
İETT'de bıçaklı dehşet: Kapıyı açın diye çığlık çığlığa bağırdılar
Aslı Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü'den Erdoğan'ın liderlerle fotoğrafına övgü tepkisi
Sosyal medyadaki yalana ortak olmuştu! Şahan Gökbakar geri adım attı
İstanbul'da 'askeri casusluk' operasyonu! İran uyruklular tutuklandı
CHP'li Bülent Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır
Rusya'da bir 'gizemli' ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından...
Dünya Bankası: 2023'te küresel resesyon riski artıyor
Merhametli Türk! Gardaş Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askerini tedavi etti: 'Korkma, yaşayacaksın''
Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya çağrı!
Ankara Mamak'ta Başkan Erdoğan ile sohbet eden gençler: Sanki arkadaş gibi!
Sosyal medya ile ilgili dünyada bir ilk! 'Silah haline getirilmesine seyirci kalmayacağız' diyerek açıkladı
Kral hakkında kimsenin bilmediği detay! 'Drakula' dedesi çıktı
Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi: Ticaret için ideal bir yer
Çocukları kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı
Üşüyen Avrupa isyan edebilir: Sert kış huzursuz edecek
İYİ Parti'den kelime oyunu: ‘İttifak’ değil ‘iş birliği’
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonuna dikkat

Bilim insanları keşfetti: Dünya bunu konuşuyor

Bilim insanları keşfetti: Dünya bunu konuşuyor

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı