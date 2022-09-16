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Hadise'den geri istenen düğün takılarına yargı kararı

Mehmet Dinçerler'in, Hadise'den tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilirken yargı, düğün takılarının kadının kişisel malı olarak kabul edildiğini açıkladı.

Ekleme: 16.09.2022 - 15:19 Güncelleme: 16.09.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Hadise'den geri istenen düğün takılarına yargı kararıBoşanma aşamasında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, magazin gündemini derinden sarstı.

Her gün bir yeni iddianın ortaya atıldığı olay, Hadise'nin sahnede ağlaması ve ikilinin alyanssız poz vermesiyle gözler önüne serilmişti.

Son olarak olay hakkında açıklama yapan Hadise, 'Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Takıları geri istedi iddiası
Hadise'nin açıklamasının ardından dava dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti.

'Düğün takıları kadının kişiler malı kabul edilir'
Peki yargıda bu durumun karşılığı nedir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre, kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine dikkat çekti.

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