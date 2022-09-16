Dünya Bankası: 2023'te küresel resesyon riski artıyor

Merkez bankaları politika faiz oranlarını artırmaya gittikçe büyümeden taviz veriliyor ve Dünya Bankası bu tercihin önümüzdeki yıl resesyona götürebileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bir ülkenin büyümesi üst üste gerilerse bu durum ekonomiyi durgunluk anlamına gelen resesyona sürüklüyor. Uzmanlara göre ise merkez bankaları politika faizlerini artırarak enflasyonu düşürmeyi hedeflerken büyümeyi ikinci plana bırakıyor.



Dünya Bankası resesyona karşı uyardı



Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon riskinin arttığını bildirdi.



Bu yıl faiz oranları 50 yılda görülmeyen şekilde yükseldi



Bankadan, "Küresel Durgunluk Yakın mı?" başlıklı yeni raporuna ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını son 50 yılda görülmeyen bir eş zamanlılıkta yükselttiği kaydedildi.



Dünya Bankası küresel enflasyonun önceki düzeyeni gelmesi konusunda karamsar



Bu trendin gelecek yıl da devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak şu anda beklenen faiz oranı artışlarının ve diğer politika eylemlerinin küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli olmayabileceği aktarıldı.



"Faiz oranlarının yükselmesi ekonomilere kalıcı zarar verebilir"



Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyona tepki olarak eş zamanlı olarak faiz oranlarını yükseltirken, dünya 2023'te küresel bir durgunluğa ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerde kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.



"Dünya faizi 2 puan daha artırabilir"



Açıklamada, küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi.



Şu anda en keskin yavaşlama yaşanıyor



Küresel ekonominin 1970'den bu yana resesyon sonrası toparlanmanın ardından şu anda en keskin yavaşlamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, küresel tüketici güveninin önceki küresel resesyonların başlangıcından çok daha keskin bir düşüş yaşadığı aktarıldı.



Dünyanın en büyük 3 ekonomisinde keskin yavaşlama



Açıklamada, "Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, ABD, Çin ve Euro Bölgesi, keskin bir şekilde yavaşlıyor." ifadesi kullanıldı.



"Politika yapıcılar odak noktalarını üretimi artırmaya kaydırabilir"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass da küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığını, daha fazla ülke resesyona girdikçe daha da yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirterek, "Düşük enflasyon oranları, para birimi istikrarı ve daha hızlı büyüme elde etmek için politika yapıcılar odak noktalarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırabilir. Politikalar, büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olan ek yatırım yaratmaya ve üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmeye çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Para ve maliye politikalarının sıkılaştırılması enflasyonu düşürmede yardımcı olacak"



AA'nın haberine göre, Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Köse de para ve maliye politikalarının yakın zamanda sıkılaştırılmasının enflasyonu düşürmede muhtemelen yardımcı olacağını aktardı.



Köse, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki politika yapıcıların, küresel olarak eş zamanlı sıkılaşma politikalarından kaynaklanan potansiyel etkileri yönetmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.