Çin'de gökdelen yangını! Telekomünikasyon binası alevler içinde kaldı

Çin'de bir gökdelen alev alev yandı. Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bulunan telekomünikasyon şirketi “China Telecom” binasında yangın çıktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Çin'de telekomünikasyon şirketi China Telecom binası alev alev yandı.Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bulunan telekomünikasyon şirketi 'China Telecom' binasında yangın çıktı.Binadan yoğun duman yükselirken, alevler tüm katlara yayıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Alevler uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü.Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.