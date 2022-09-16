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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde grev var! İşçiler isyan bayrağını açtı...

Bir CHP’li belediyede daha işçiler grev kararı aldı. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi’nin ardından bu kez Kadıköy Belediyesi işçileri Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca ve maaşları asgari ücretin altında kalınca 2 bin 300 işçi greve çıktı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde grev var! İşçiler isyan bayrağını açtı...
Ekleme: 16.09.2022 - 16:28 Güncelleme: 16.09.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde grev var! İşçiler isyan bayrağını açtı...
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı astı.

Aralarında Ataşehir, Maltepe ve Kartal Belediyelerinden Genel-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler ve sendikanın diğer şubelerinin yöneticileri, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı. İşçiler, burada sloganlar attı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, açıklamasında, yaklaşık 3,5 aydır devam eden toplu sözleşme sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüştüklerini dile getirdi.

'İSTEDİĞİMİZ ORANDA İLERLEME KATEDEMEDİK'

İdari maddelerin çoğu bitmişken maddi konularda henüz istedikleri oranda bir ilerleme katedemediklerini söyleyen Aydoğan, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy'ün yaşam ve gelir koşulları göz önüne alındığında verilen tekliflerin hayatın gerçekliği dışında kaldığını ifade etti.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde grev var! İşçiler isyan bayrağını açtı...

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI MASADA BIRAKMAYACAĞIZ'

Aydoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gelecek konusunda herkesin endişeleri varken bize sunulan bu ücretleri kabul etmemiz ve bu ücretlerle ortalama bir yaşam sürmemiz bekleniyor. Ailemizin, ülkemizin geleceği çocuklarımızın, bırakın özel ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığımız bu ortamda, bu koşullarda bir bilinmezliğe imza atmamızı bizden kimse beklemesin. Buraya grev kararı asmaya geldik. Greve hazırlanırken aynı zamanda görüşmelere de açık olduğumuzun altını önemle çizmek isteriz. Zaten önemli olan grev süreci başlamadan taleplerimizi masada kabul ettirmek. Ama bu emeğimizi, mesleki yeterliklerimizin hakkını masada bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Şimdi buraya grev sürecini başlatacak ilanımızı asıyoruz. Bugünden sonra her üye arkadaşım, iş yerlerimizde ilmek ilmek grevi örgütlemeli ve mücadeleden uzak durmamalıdır' diye konuştu.
Açıklamanın ardından grev kararı belediye binasının kapısına asıldı.
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