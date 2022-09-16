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CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Ağustos ayının başında zatürre teşhisi konan eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 3 hafta önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Pekşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ekleme: 16.09.2022 - 16:10 Güncelleme: 16.09.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, geçen ay zatürre teşhisi ile hastanede tedavi altına alınmıştı.

HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pekşen'in vefat haberini duyurdu.

Torun şunları söyledi:

25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

KILIÇDAROĞLU TAZİYE YAYINLADI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından '25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.

HALUK PEKŞEN KİMDİR?
11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, avukat, öğretim
üyesiydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.
Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

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