Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı.Festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 37 yaşındaki oyuncuya, meslektaşı Nurgül Yeşilçay eşlik etti.Özbek hayranları, Özçivit için adeta izdiham yarattı.Hayranlarının ilgisi yoğun olduFestivalde, Geyhatu karakterine hayat veren Özbek Türk'ü rol arkadaşı Marue Otajonov'la bir araya gelen Özçivit, hayranlarının fotoğraf istediğini de geri çevirmedi.Özçivit, festivalden sonra da Özbekistan sokaklarını turladı.Balmumu heykelini yaptılarYakışıklı oyuncu son olarak Özbekistan'ın Burak Özçivit'iyle yan yana geldi.Balmumu heykeli ile olan karelerini sosyal medyada paylaşan Özviçit, “Yorumları alalım” diyerek pası, takipçilerine attı.Kartal Tibet'e benzettilerBalmumu heykeli, Burak Özçivit'ten çok ‘Tarkan'a (Kartal Tibet) benzetildi.Bu karelere “Bu kim?”, “Hiç benzememiş”, “Yorumsuz”, “Peki sen kendini tanıyabildin mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.