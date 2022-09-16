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Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu! 'Çocuklar için ölüm tuzağı'

İstanbul Bahçelievler'de sitenin etrafındaki demir korkuluklardan atlamaya çalışırken dengesini kaybeden 9 yaşındaki Ahmet Daniç'in boğazına demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, boğazındaki demir korkulukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan Daniç, 2 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Baba Lokman Daniç, yaptığı açıklamada, "Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı" dedi.

Ekleme: 16.09.2022 - 10:40 Güncelleme: 16.09.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'de pazartesi günü saat 16.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre, evlerinin karşısında arkadaşlarıyla oyun oynarken sitenin etrafındaki korkuluklardan atlamaya çalışan Ahmet Daniç, bir anda dengesini kaybetti. Düşen Daniç'in boğazına demir çubuk saplandı.

Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri damar yolu açarak oksijen tüpü bağladı.

İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu kesip Daniç'i kurtardı. Daniç, boğazında demir parçasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Daniç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Daniç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


"EN UFAK SARSINTI OLUNCA ÇOCUK BAĞIRIYORDU"

Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi.

Boğazına demir parmaklık saplanan çocuğun mucize kurtuluşu!
Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. En ufak sarsıntı olunca çocuk bağırıyordu. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi" dedi.

"ÇOCUĞUMUZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Baba Lokman Daniç, oğlunun son durumu hakkında bilgi vererek, "Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi.

Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı.

Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi" dedi.


"RESMEN MIZRAK GİBİ, ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜM TUZAĞI"

Baba Daniç sitelerdeki korkulukların çocuklar için tehlikeli olduğunu da vurgulayarak "Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var.

Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı. Başka çocukların başına gelmesin, başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.

"DEMİR PARÇASINI KESİP HASTANEYE ÖYLE GİTTİLER"

Komşuları Pervin Kalmuk ise çocuğu o şekilde görünce çığlık attığını anlatarak, "Çocuklar burada oynuyordu, annesi olaydan 5 dakika önce bizdeydi. Bizden çıktıktan sonra çocuklar karşı tarafa geçiyorlar diğer tarafa atlamak üzereyken demire düşmüş.

Çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Ben bağırdım, 'Ahmet demirlere tutun' dedim. Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi. Demir parçasını kesip hastaneye öyle gittiler" şeklinde konuştu.
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