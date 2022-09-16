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Binalı Yıldırım: Masalar kuruluyor, dağılıyor ama biz her gün yeni proje paylaşıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı anaokulu açılışında muhalefetin 6'lı masa toplantılarına atıfta bulunarak, ''İşte bu ilim irfan yuvası da geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yetişeceği güzel mekanlardan birisi. Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor, masalar dağılıyor ama biz her gün yeni bir projeyi, yeni bir hizmeti milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.'' dedi.

Ekleme: 16.09.2022 - 14:38 Güncelleme: 16.09.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, bugün bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Konya'ya geldi. Yıldırım ilk olarak Hatice-Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 unsuru yeni dönemde asıl hedef olarak belirlediğini, bunlardan birinin 28 Şubat kararıyla birlikte kapanan meslek okullarının canlandırılması, ikincisi de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.
28 Şubat'ın getirdiği kaosun ortadan kalktığını ifade eden Yıldırım, ''Hamdolsun, 28 Şubat'ın getirdiği o kaos, eğitimde, meslek okullarında, imam hatiplerde oluşan mağduriyetler yine hükümetlerimiz döneminde giderildi. Ama şimdi organize sanayi bölgelerinde veya dışarıda meslek eğitim liselerinin açılışına hız verildi. Son bir, iki yılda ortaokuldan sonra tercihlerin buraya daha çok arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün ülkemizde en büyük problem ara eleman, yetişmiş meslek sahibi olan eleman eksikliğidir. Bu da bize 28 Şubat'ın bir mirasıdır. Kötü bir mirasıdır. Bunu ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığımız büyük bir seferberlik ortaya koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığımızın ikinci hedefi ise okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. '4+4+4' 12 yıl yıl eğitim sistemini yine iktidarlarımız döneminde getirdik. Ama 6 yaştan önce 3, 4, 5'te de okul öncesi eğitime ihtiyaç var. Ağaç yaş iken eğilir. Yavrularımızın kişilik özellikleri, karakter özellikleri, becerileri, ilgi alanlarını öğreneceğimiz ve ona göre yönlendireceğimiz yaşlar 3, 4 ve 5 yaşlarıdır. Dolayısıyla bu anaokulları daha sonraki yıllarda devam edecekleri, yönelecekleri, seçecekleri dallar için, meslekler için belirleyici niteliktedir'' diye konuştu.

'MASALAR TOPLANIYOR, DAĞILIYOR'

Konuşmasında muhalefetin 6'lı masa toplantılarına atıfta bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

'' Çiniler der ki; '1 yılı hedefliyorsanız tohum dikin, 10 yılı hedefliyorsanız ağaç dikin, eğer yüz yılları, geleceği hedefliyorsanız insan yetiştirin.' İşte bu ilim irfan yuvası da geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yetişeceği güzel mekanlardan birisi. Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor, masalar dağılıyor ama biz her gün yeni bir projeyi, yeni bir hizmeti milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde okullarımız açıldı. Hemen arkasından Cumhurbaşkanımız 105 tane yurt binasının toplu açılışını yaptı. Bununla da yetinmedi, tarihin en kapsamlı toplu konut projesinin duyurusunu gerçekleştirdi. 500 bin konut, 5 yıl içerisinde tamamlanacak ve ihtiyaç sahiplerinin konut ihtiyacı buradan karşılanmış olacak. Çok büyük bir proje. Sadece konut yapma projesi değil. Aynı zamanda 2,5 trilyon liralık bir ekonomik hareketliliği de sağlayacak, 250'den fazla sektörlere, iş kollarına, iş hareketlilik, getirecek bir proje.''
Konuşmalarının ardından okulun açılışı gerçekleşti.
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