Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesi başladı.Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.