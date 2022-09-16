Başkan Erdoğan'ın ikili görüşmeleri sürüyor! Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde, ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.