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Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı çıkışı: Amacımız bölgede kalıcı barışı tesis etmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan,'' Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz. Dünyanın daha adil olması için çalışıyoruz. Ukrayna tahılının sevkiyatında çaba harcıyoruz. Türkiye terörle mücadelede çoğu zaman yalnız bırakıldı. Terörizm tüm ülkelerin ortak sorunu'' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı çıkışı: Amacımız bölgede kalıcı barışı tesis etmek
Ekleme: 16.09.2022 - 12:35 Güncelleme: 16.09.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı çıkışı: Amacımız bölgede kalıcı barışı tesis etmek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'BURASI ASYA'YA AÇILAN PENCERELERİMİZDEN BİRİSİ OLMUŞTUR'

'Asya'nın hoşgörü iklimi ve kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor bu nedenle teşkilat ile ilişkilerimizi geliştirmeye önem gösteriyoruz. Burası Asya'ya açılan pencerelerimizden birisi olmuştur.

İklim değişikliği, enerji, terörizm, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirindeki nice aksamalarla karşı karşıyayız, bunlarla ancak beraber mücadele edebiliriz. Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatan bu küresel salgın sürecinde, gelişmeler ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzemeler konusunda çatışma noktasına geldi.

'Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz'

Bölgemizde ve ötesinde barış güvenlik ve istihdamın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Amacımız bölgemiz ve ötesinde barış çemberi oluşturmaktır. Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Türkiye terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülkedir. Çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ dahil terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Kıymetli dostlar güvenliğin önemli bir boyutunu tedarik zincirindeki sürekliliği sağlamaktadır. Doğu ve Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi günümüzde daha çok anlaşılmaktadır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Amacımız bölgede kalıcı barışı tesis etmek.
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