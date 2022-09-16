Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...

2023 seçimleri yaklaşırken, 6'lı masa/Millet İttifakı halen 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizini aşamadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında yaşanan kavga da iyiden iyiye kendini belli ederken, son dönemdeki çıkışlarıyla dikkat çeken CHP'li Barış Yarkadaş yine çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN BİLDİRİ Mİ YAYINLANACAK?CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının tartışılmasının önemli nedenlerinden biri olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi, 11 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum takınmasını acaba bu belediye başkanları bir bildiri yayınlayarak 'Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, bu konuda hiçbir tereddütümüz yoktur. Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracağımızı deklare ediyoruz' diye bir bildiri yayınlanmasını tartışıyor." ifadelerini kullandı.'DOĞRU BULMAYIZ'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bu bildirinin yazılmasına sıcak bakmadığını kaydeden Barış Yarkadaş, "Mansur Bey'e yakın bir arkadaşımızla sohbet ederken arkadaşımız kişisel görüşünü ifade etti 'Biz böyle bir bildiriyi doğru bulmayız' dedi. Bu Mansur Bey'in İYİ Parti'nin kendisini aday yapmak istiyormuş düşüncesine kaptırdığını gösteriyor." sözlerini kullandı.'İMAMOĞLU MACRON GİBİ BİR ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR'Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda hiçbir yorum yapmayan İmamoğlu, "Genel başkanımıza yaptığımız çalışmalarla destek olmalıyız" diye yuvarlak bir ifade kullanıyor. İmamoğlu, Macron modeli üzerine çalışıp 'Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor. Bununla ilgili 3 kişilik ekibi çalışmalara devam ediyor. Çünkü Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." dedi.'İYİ PARTİ YAVAŞ'I DESTEKLİYOR'Yavaş'ın adaylığına değinen Yarkadaş "İYİ Parti'nin bugün itibariyle Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmayı hazırlanıyorlar." diye konuştu.