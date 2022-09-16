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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın 13 Eylül'de sınırda yaptığı provokasyonla normalleşme sürecine darbe vurduğunu belirterek, "Bu nedenle, tüm sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe
Ekleme: 16.09.2022 - 21:50 Güncelleme: 16.09.2022 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında konuştu.

Azerbaycan'ın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları gibi bölgesel ulaşım projelerinin uygulanmasına önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Aliyev, şu anda Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın, yıllık 15 milyon ton kapasiteye sahip olduğunu ve bunun 25 milyon tona çıkarılabildiğini söyledi.

Bu yılın ilk 7 ayında Azerbaycan topraklarından transit geçişin yaklaşık yüzde 50 arttığını, Azerbaycan'ın 52 gemi ile Hazar Denizi'ndeki en büyük sivil kargo filosuna sahip olduğunu anlatan Aliyev, son 20 yılda 19 bin kilometre kara yolu ve 1400 kilometre demir yolunun inşa edildiğini veya elden geçirildiğini kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın, İkinci Karabağ Savaşı Zaferi'nden sonra işgalden kurtarılan topraklarda binlerce kilometre karayolu ve yüzlerce kilometre demiryolu inşa ettiğini hatırlatarak, 2024 yılı sonuna kadar ülkedeki toplam uluslararası havalimanı sayısını 7'den 9'a çıkaracaklarını dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe

ZENGEZUR KORİDORU AÇILDIKTAN SONRA BÖLGE ÜLKELERİNİN ULAŞIM KABİLİYETLERİNİ DAHA DA ARTIRACAK

Karabağ sorununun 2020 yılı sonunda çözülmesiyle bölgede ulaşım ve iletişim projelerinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar oluştuğunu vurgulayan Aliyev, 'Zengezur Koridoru açıldıktan sonra bölge ülkelerinin ulaşım kabiliyetlerini daha da artıracak ve güzergah üzerinde bulunan tüm ülkeler için faydalı olacaktır.' dedi.

Ermenistan'a karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tanınmasına dayalı bir barış anlaşması için beş ana ilke sunduklarını bildiren Aliyev, şunları kaydetti:

'Şimdi önkoşullar ve yapay gecikmeler olmaksızın bir barış anlaşması taslağı üzerinde çalışmaya başlamalıyız. Ne yazık ki, bu yılın 13 Eylül'ünde Ermenistan, Azerbaycan ile devlet sınırında büyük çaplı bir askeri provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu provokasyonu kararlılıkla engelledi. Ermenistan'ın bu provokasyonu iki ülke arasındaki normalleşme sürecine büyük bir darbedir. Bu nedenle, tüm sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir.'

Bazı uluslararası kuruluşların etkisizliğinin endişe verici olduğunu ifade eden Aliyev, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin dört kararının uygulanmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aliyev, Karabağ sorununu askeri-politik yollarla çözerek, BMGK'nin 1993'teki kararlarının uygulanmasını sağladıklarını belirtti.
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