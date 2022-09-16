Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi: Ticaret için ideal bir yer

Alman basının yer alan analizde Çin'de başlayan koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'nin mal tedariki için giderek daha önemli bir ülke haline geldiği vurgulandı. Westphalian nakliye şirketi CEO'su Tobias Bartz, "Şirketlerin operasyonlarını Asya'dan Avrupa'ya taşımak istediklerini görüyoruz. Türkiye çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal bir yer" dedi.

Alman basının yer alan analizde Çin'de başlayan koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'nin mal tedariki için giderek daha önemli bir ülke haline geldiği vurgulandı.Westphalian nakliye şirketi CEO'su Tobias Bartz, "Şirketlerin operasyonlarını Asya'dan Avrupa'ya taşımak istediklerini görüyoruz. Türkiye çok genç ve iyi eğitimli nüfusu ile üretim ve ticaret için ideal bir yer" dedi."ÇİN'E YÖNELİK İYİ NİYET SONA ERDİ"Almanya Ekonomi Bakanı Habeck Çin'e karşı net mesajlar verdi. Habeck, Çin'in korumacı politikalarını eleştirerek, ticarette daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Habeck, "Çin'e karşı iyi niyet sona erdi" dedi.