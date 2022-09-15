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Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının, siyah renkteki atık suyu Haliç'e dökülen Kağıthane Deresi'ne boşaltmasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Öztekin "Bu olaydan sonra ekiplerimiz hızla müdahale etti ve buradaki İSKİ aracı bu bölgeden uzaklaştırıldı. Kağıthane Deresi'nin kirlenmemesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Çevre sakini Cemil Öğütcü ise "Buralar nefes alma yeridir. Hiç yakıştıramadım. Bunu yapanlar cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
Ekleme: 15.09.2022 - 23:48 Güncelleme: 16.09.2022 - 00:01 / Editör: Ozge Selin
Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Deresi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haliç'in İstanbul'un can damarı olduğunu söyledi.

Öztekin, 1994 yılı öncesinde bulundukları noktadan geçerken insanların otobüslerinin camlarını kapattığını belirterek, 'İnsanlar evlerde rahat nefes alamazdı, kötü kokudan geçilmezdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanı olmasıyla birlikte Haliç'i temizleme projesi çalışmasıyla burası temizlendi.' dedi.
Öztekin, bugün sosyal medyaya bazı görüntülerin yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Bunlar ara sıra oluyor maalesef. İBB'nin, İSKİ kurumunun kirli suyu Kağıthane Deresi'ne deşarj ettiğini görmüş olduk. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Arkadaşlarımızın araştırması için talimat verdik. Deşarj edilen suyla derenin kirlendiğini görüyoruz. Haliç temizlenmiyor, Haliç kirleniyor. Haliç'i temizlemeyi bırakın, bari Haliç'i kirletmeyin. Bu olaydan sonra ekiplerimiz hızla müdahale etti ve buradaki İSKİ aracı bu bölgeden uzaklaştırıldı. Kağıthane Deresi'nin kirlenmemesi için çalışmalar yapıyoruz. Kağıthane Deresi ve Haliç çok önemli, İstanbul'umuz çok önemli. Bu kirliliğe hiçbir vatandaşımız duyarsız kalmaz.'

Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi

'Burayı bu hale getirmek kimin aklına gelir?'

Çevre sakini Cemil Öğütcü ise 40 yıldır Kağıthane'de yaşadığını ve burayı çok sevdiğini söyledi.

Kağıthane Deresi'nin İBB tarafından kirletilmesinin ayıp olduğunu dile getiren Öğütcü, 'Bunu şiddetle kınıyorum. Görüntüleri sosyal medyadan gördüm, çok üzücü. Burayı, bu hale getirmek kimin aklına gelir? İBB gölge etmesin yeter. Hizmet getirmiyor, bari güzelim yerlerimizi pisletmesin. Ben bunu kınıyorum. Buralar nefes alma yeridir. Hiç yakıştıramadım. Bunu yapanlar cezalandırılmalı.' diye konuştu.
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