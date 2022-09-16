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Antalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

Antalya'da jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda zorla fuhuş yaptırılan anne ve kızı ekipler tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 16.09.2022 - 10:21 Güncelleme: 16.09.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılarİğrenç olay, Antalya Manavgat'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığının belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Zorla çalıştırıldıkları belirlenen anne ve kızı ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken anne ve kızı Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

ANNE VE KIZINA ZORLA FUHUŞ YAPTIRDILAR
Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarati çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. adlı kadının kullandığı araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince durduruldu. Zorla çalıştırıldıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ve kızı A.N., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

TUTUKLANDILAR
B.B. ve A.K. gözaltına alınırken, yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen Ö.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER
Kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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