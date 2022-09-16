Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları dibi gördü. ONS altın son bir yılın en düşük seviyesine inerken gram altın 16 Eylül yani bugün kritik seviyenin altına iğne attı. Uzmanlar ise yıl sonu yükseliş tahmininde bulunuyor.

Altın fiyatları resmen çakıldı. Hızla değer kazanan dolar karşısında altının düşüşü sürüyor. Gram altın 16 Eylül yani bugün 980 liranın altını gördü.Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle zayıf seyir izliyor.ABD enflasyon rakamları beklentilerin üstünde gelince dolar güçlendi, altın zayıfladı. 16 Eylül altının gram fiyatı 980 liranın altını gördü.16 Eylül gram altın 976, çeyrek altın 1.640, Cumhuriyet altını 6.534 TL'den alıcı buluyor.ONS altın son 1 yılın dibine inerek 1.671,25 dolara kadar düştü.Piyasa Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada '1 Ekim'den itibaren piyasalarda gerilim olmasını bekliyorum.Gram altın TL fiyatının ataklarda 1050-1090-1200 diye yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini biliyorum.''Benim yıllık öngörümde değişiklik yok yukarı yönlü hareketler devam edecek.' demişti.