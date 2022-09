AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan altılı masa eleştirisi! Çarkıfelek masası demek en iyi tanımlamalardan birisidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 2023 seçimlerinin kampanyasına başladıklarını söyledi.2023'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman halkının oylarıyla açık ara birinci çıkacağına inandığını belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisinin lider partisi olmaya devam edeceğini dile getirdi.Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara leke olarak geçtiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin yıl dönümü. Kendilerini rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Türkiye'nin 72 yıllık çok parti döneminde nice zor yıllar yaşandığını onların şahsında bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye'nin 'vesayet dönemi' dediğimiz, milletin reyinden ve oyundan güç alamadıkları halde millete rağmen siyaset yapmak iddiasında olanların Türkiye'yi ne dar boğazlara soktuğunu, halkın ensesinde nasıl boza pişirdiğini çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye'nin 72 yılda 5 darbeyle, sayısız darbe teşebbüsüyle nasıl karşılaştığını ve her bir sürecin Türkiye'ye nasıl on yıllara mal olduğunu gayet iyi biliyoruz. En son sizlerin inançlı duruşunuz, milletimizin direnci ve Cumhurbaşkanı'mızın feraseti ve liderliğiyle 15 Temmuz'da vesayet zihniyeti ve darbeci zihniyet toprağa gömülmüş, tarihin çöplüğüne atılmıştır, Türkiye rahat bir nefes almıştır. Değerli kardeşlerim, inşallah bir daha Türkiye o günlere geri dönmeyecek. Onun için bizim çok güçlü ve çok kuvvetli ve çok tutarlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım.'Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki fotoğrafAK Parti'nin reformcu ve demokrat bir siyasi hareket olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Demokrat olmak demek sözle olmaz. Demokraside en önemli görünen şey millet iradesinin önünün haricinde eğilmemektir. Sizleri bu anlamda tebrik ediyorum. Bu kadro milletin iradesinin haricinde hiçbir iradenin önünde eğilmedi ve eğilmeyerek yoluna devam edecektir. Demokraside söz de karar da milletin kendisinindir.' dedi.Partisinin iktidarı döneminde çok sayıda reformun yapıldığını anlatan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunda etkili olduğunu söyledi.Çok önemli hizmetler yaptıklarını vurgulayan Kurtulmuş, 'Özbekistan'da ortaya çıkan güçlü bir Türkiye'nin fotoğrafıdır, daha şimdiden tarihe Semerkant fotoğrafı olarak geçmiş, abidevi bir fotoğraf ve gösteridir. AK Parti, büyük ve önemli hizmetler yaptı. Biz sadece geçmişi değil, gelecek vizyonumuzu da anlatacağız. 2023, 2053 ve 2071 vizyonundan bahsediyoruz. Bu tarihlerin hepsi 85 milyon vatandaşımızın tarihinin bir parçasıdır. Niye şimdiye kadar diğer partiler ortaya koyamadı da biz koyduk? Biz kökü mazide olan bir partiyi temsil ediyoruz, kökleri toprağa yayılmış, gövdesi güçlü, semaya yükselen büyük bir vizyona sahipsiniz. Diğerleri bırakın ortak olmayı, neredeyse Osmanlıyı Cumhuriyet'in düşmanı olarak görüyor.' şeklinde konuştu.Kurtulmuş, Osmanlıyı, Selçukluyu, Cumhuriyet'i birbirinden ayırmalarının mümkün olmadığını, her birinin Türk milletinin ortak tarihi olduğunu söyledi.'Gitmediğimiz yer, karşılaşmadığımız insan kalmayacak'Türkiye'nin 2023 seçimlerine hazırlandığına dikkati çeken Kurtulmuş, 'Gitmediğimiz yer, karşılaşmadığımız insan kalmayacak. AK Parti'nin kazandığı seçimlerin arkasında çok faktör var ama en önemli husus insanların gönlüne girmiş olmayı başarmasıdır. Bu seçimde en temel stratejimiz, gönlüne girdiğimiz vatandaşın gönlünden düşmemeyi başaracağız. Gelmeyene gideceğiz, sevmeyeni seveceğiz. Bu, böyle olacak.' dedi.Kurtulmuş, milletle bütünleşerek yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi.Herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:'50 1 kritik bir seçim, bıçak sırtı, Aslan'ın ağzında mı, midesinde mi? Çok zor bir seçim, Allah korusun. Milletimiz böyle bir şeye izin vermeyecek ama sonuçta demokraside sandıktan çıkan bir gücü arkamıza alarak ilerliyoruz. Bunun için de bizim teşkilatlarımızın eksiksiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi lazım. Milletin adamlarıyla bu yolda yürüyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi bu şemsiyenin altında toplayacağız ve 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız.'Kurtulmuş, partisinin adayının belli olduğunu ancak muhalefetin henüz adayının ve kriterlerinin bile belli olmadığına dikkati çekti.Türkiye'yi muhalefetin ortak bir istikamette götüremeyeceğine inandığını dile getiren Kurtulmuş, 'Bizim ana fikrimiz ve ortak hedefimiz var. Karşı tarafın terörle mücadelede, milli savunma sanayisinde, sınırlarda, boğazlarda, sınır ötesine ilişkin, ekonomi politikalarında ortak bir fikirleri var mı? Hasan'ın mı, Hüseyin'in mi aday olacağından ziyade daha önemli nokta ortak paydada buluşup buluşmamalarıdır. Bu kadar farklılık içerisinde ortak bir karar çıkarmak zordur, Allah yardımcıları olsun.' diye konuştu.Muhalefetin adayını son dakikaya kadar belirleyemeyeceğini anlatan Kurtulmuş, siyasetin açık ve net olması gerektiğini, muhalefetin ise HDP ile iş birliği yapıp yapmadığını açıklaması gerektiğini söyledi.Kurtulmuş, 'Bu kadar çok fikir, aday, aday adayı değiştiriyorlar, farklı kanaatteler, dönüp dolaşıyorlar. Herhalde bu masaya Çarkıfelek masası demek en iyi tanımlamalardan birisidir. Daha şimdiden sürekli isim ve fikir değiştiren bir masa olma özelliğine kavuştular. Biz yolumuza bakacağız, vatandaşımızı bunların etkilemesine fırsat vermeyeceğiz.' dedi.