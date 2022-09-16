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Adana’da kan donduran görüntü! Gündüz vakti sokak ortasında kanlı infaz

Adana'da gündüz vakti sokak ortasında tüyler ürperten bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki Atakan Gündüz, sokakta yürürken kimliği tespit edilemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan gence, ilk müdahale etraftaki esnaftan geldi. Hastaneye kaldırılan Gündüz, bütün uğraşlara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ekleme: 16.09.2022 - 20:39 Güncelleme: 16.09.2022 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Adana’da kan donduran görüntü! Gündüz vakti sokak ortasında kanlı infazOlay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz'ün göğsüne isabet etti.

Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz'ün yarasına tampon yaptı.

Adana’da kan donduran görüntü! Gündüz vakti sokak ortasında kanlı infaz

Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adana’da kan donduran görüntü! Gündüz vakti sokak ortasında kanlı infaz

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
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