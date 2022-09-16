A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:
Kaleci:
Altay Bayındır,
Doğan Alemdar,
Uğurcan Çakır,
Defans:
Onur Bulut,
Zeki Çelik,
Çağlar Söyüncü,
Kaan Ayhan,
Merih Demiral,
Ozan Kabak,
Eren Elmalı,
Ferdi Kadıoğlu,
Rıdvan Yılmaz
Orta saha / forvet:
Cengiz Ünder,
Yunus Akgün,
Berkan Kutlu,
İrfa Can Kahveci,
Orkun Kökçü,
Salih Özcan,
Kerem Aktürkoğlu,
Serdar Gürler,
Enes Ünal,
Halil Dervişoğlu,
Serdar Dursun