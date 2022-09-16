A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:Kaleci:Altay Bayındır,Doğan Alemdar,Uğurcan Çakır,Defans:Onur Bulut,Zeki Çelik,Çağlar Söyüncü,Kaan Ayhan,Merih Demiral,Ozan Kabak,Eren Elmalı,Ferdi Kadıoğlu,Rıdvan YılmazOrta saha / forvet:Cengiz Ünder,Yunus Akgün,Berkan Kutlu,İrfa Can Kahveci,Orkun Kökçü,Salih Özcan,Kerem Aktürkoğlu,Serdar Gürler,Enes Ünal,Halil Dervişoğlu,Serdar Dursun