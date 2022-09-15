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Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'hırsızlar, haramiler' diyerek Sultan Vahdettin üzerinden Osmanlı'yı hedef almasının ardından Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Hasan Basri Akşener'den de skandal bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Vahdeddin ne ki? Bu Osmanoğulları böyle." sözleriyle Osmanlı'ya kin kustu.

Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
Ekleme: 15.09.2022 - 11:18 Güncelleme: 15.09.2022 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı için skandal sözler sarf etti. Soyer şu ifadeleri kullandı:

'100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.'

Soyer, daha sonra katıldığı canlı yayında ise Sultan Vahdettin üzerinden bir kez daha Osmanlı'yı hedef alarak 'Şimdi siz atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, bu haramileri' dedi.

'BU OSMANOĞULLARI BÖYLE'
Soyer'in bu çıkışları her kesimden insanın büyük tepkisini çekerken Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Hasan Basri Akşener'den destek niteliğinde bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı'yı hedef alan Akşener, 'Şehzade Orhan da İstanbul kuşatılırken Bizans için Fatih'e karşı savaşmıştı. Vahideddin ne ki ? Bu Osmanoğulları böyle.' dedi.
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