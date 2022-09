Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

Dünya AirTaxi Kongresi'ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yaptı. 13 ve 14 Eylül'de yapılan kongrenin ardından bugün Kocaeli Bilişim Vadisi'nde AirTaxi dikey gösterisi sunuldu. Firmalar, geliştirdikleri hızlı dronları ve uçan taksileri katılımcılara sunma fırsatı buldu.Gösterinin ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin mobilite çalışmalarına en büyük katkıyı veren, Türkiye'nin en büyük teknoparkı. Bu seneki Dünya AirTaxi Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya karar vermiştik. 13-14 Eylül tarihleri arasında Dünya AirTaxi Kongresi de İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu kongre çerçevesinde bugün arkadaşlarımız Bilişim Vadisi'ne gelerek Türkiye'deki girişimlerin firmaların kabiliyetlerini gösterecek ufak bir gösteri yaptılar. AirTaxi Kongresi gittikçe yaygınlaşan, uçan arabalar dediğimiz yani kişisel hava araçlarının tartışıldığı geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı bir kongre. Bu kongrede hem Türkiye'den hem dünyadan profesyoneller bir araya gelip iki gün boyunca hem tartıştılar hem dünyanın gideceği yönle ilgili neler yapılabileceğini sorguladılar. Özellikle dünyada regülasyonlarla ilgili, bu sektördeki regülasyonlarla ilgili eksiklikler var. Bunlarla ilgili neler yapılabileceğini tartıştılar. Bugün de biz Bilişim Vadisi'ne misafirlerimizi davet ettik' dedi.'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz'Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, şunları söyledi:'Burada en küçüğünden en büyüğüne kadar hava araçlarından bir gösteri yaptık. Dünyanın şu anda en hızlı dronunu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor. Bunun bir şovunu izledik. AirCar diye insanlı taşımacılık yapacak, yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini burada izledik. İnanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. Biz de bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görebiliyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğinizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. Uçan arabalarda da biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda, daha teknolojinin tam gelişmediği dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. AirCar firmamızın aracını biraz önce inceledik. Kendileri 23 Nisan'da Galata Port'tan Üsküdar'a insanlı bir uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Biz de arkadaşlarımızla regülasyon buna müsait midir, güvenlik anlamında bu yapılabilir mi diye çalışacağız. Eğer arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den bir AirTaxi Galata Port'tan Üsküdar'a 23 Nisan'da uçmuş olacak. İnşallah başarırlar. İnşallah biz izinleri çıkarabiliriz. Burada gördüğümüz kabiliyetler Türkiye'yi ileriye taşıyacak kabiliyetler. Biz her zaman şunu vurguluyoruz; günlük işlerle uğraşmanız gerekiyor ama biz Türkiye'nin geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu yapabilirsek ileride Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz.''Bu alanda bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız'Başarılı bir ivme yakaladıklarına ve başarı hikayesi yazmaya kararlı olduklarına değinen Varank, “Türkiye şu anda özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Biz her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar tabii ki Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmakta. Uçan arabalara, insansız hava uçaklarına, uzaya yatırım yapmaktan biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'de daha önce üretilmemiş birçok ürün artık üretilmeye başladı. Türkiye'nin ürettiği teknolojik ürünler dünyada referans kabul edilmeye başladı. İnşallah biz bu ivmeyi devam ettireceğiz. Bu manada Dünya AirTaxi Kongresini'de bu sene ülkemizde yapmaktan çok memnunuz. Özellikle uçan araçlar, AirTaxi anlamında da Türkiye'deki kabiliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Arkamızda Baykar'ın bir aracı olan Cezeri duruyor. Onlar harıl harıl insanlı uçuşa hazırlıyorlar. AirCar'ı burada gördük. Arkamızda 150 kilogram kargo taşıyabilecek devasa bir dron var. Bunların hepsi bizim şirketlerimizin tasarladığı, geliştirdiği ürünler. İnşallah, bu alanda bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.'Misafirlerimiz etkinlikten memnun'Kongreyle alakalı da açıklama yapan Varank, “Dünyanın her tarafından katılımcılarımız var. Geçen sene Londra'da kongre yapılmıştı. Bu sene Türkiye'ye aldık. Biraz da renklendirmek için dron şovları, AirTaxi uçuşunu işin içine kattık. Bu araçları burada sergiliyoruz. Misafirlerimiz memnunlar. Yabancı misafirlerimize bugün Türkiye'nin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni gezdireceğiz. Buradaki kabiliyetlerle, girişimcilerle tanıştıracağız. Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz burada, 29 Ekim'de inşallah fabrikasının açılışını yapacağız ve Togg'u kendilerine tanıtacağız. Misafirlerimiz etkinlikten memnun' diye konuştu.