Tarihi sosyal konut projesinde iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de detaylarını açıkladığı proje kapsamında, sosyal konut ve konut arsasının yanı sıra 50 bin iş yeri yapılacak.Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.İllere göre iş yeri sayılarıProje kapsamında, 28 şehirde planlanan 50 bin iş yerinden ilk etapta 10 bini inşa edilecek.En çok iş yerinin yapılacağı il, 1000 iş yeriyle Ankara olacak. Ankara'yı 700 ile İzmir, 500'er iş yeri ile Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa izleyecek.Bu şehirlerin ardından, iş yeri sayılarına göre illerin sıralaması şöyle:'Diyarbakır 450, Kocaeli 450, Eskişehir 350, Kayseri 350, Manisa 350, Mersin 300, Denizli 300, Balıkesir 300, Van 250, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Afyonkarahisar 200, Aksaray 200, Isparta 200, Çorum 200, Ordu 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100.'İş yerlerinin 4 kategoride satışı yapılacakİş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.Bir milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.