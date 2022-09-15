Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı: Kırmızı çizgiyi geçecek!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak."

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya silah yardımını sürdüren ABD'ye kırmızı çizgiyi geçecek uyarısında bulundu.KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇECEKZaharova açıklamalarında; "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." dedi.