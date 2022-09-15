  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK'nın nefesi kesildi! Eren Abluka'da örgütün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığının seçkin birlikleri PKK terör örgütüne üst üste darbe vurmaya devam ediyor. Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK’nın cephaneliği ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon düzenleyen birliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tebrik etti.

Ekleme: 15.09.2022 - 11:41 Güncelleme: 15.09.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
PKK'nın nefesi kesildi! Eren Abluka'da örgütün cephaneliği ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığının seçkin birlikleri PKK terör örgütüne üst üste darbe vurmaya devam ediyor. Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon düzenleyen birliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tebrik etti.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

KAZAN VADİSİ PKK'DAN TEMİZLENECEK

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de 'Eren Abluka-37 (Hakkari-Kazan Vadisi/Han Yaylası) Şehit Jandarma Astsubay Aydın Güleken' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 610 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

PKK'NIN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde Hakkari-Çukurca ilçesi Kazan Vadisi ile Han Yaylası kırsalında tespit edilen, BTÖ'nün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Ana depo ve sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 Havan, 1 Doçka, 1 Uçak Savar, 2 Bixi Makine Tüfek, 76 Kaleşnikof, 88 El Bombası, 4 Antitank Roket mühimmatı, 4 kilogram el yapımı patlayıcı, 3 uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ve mühimmatlar ele geçirilirken operasyonda mağara/sığınak ve depo imha edilerek kullanılamayacak hale getirildi.

BAKAN SOYLU'DAN JANDARMAYA TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından fotoğraf karesi ile birlikte Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK Terör Örgütünün cephaneliği ele geçirildiğini duyururken operasyonu icra eden jandarma birliğine tebrik etti.
Türkiye tarihinde bir ilk: Dünyanın en iyisi
İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!
Baykar’a iftira peşinde olan CHP'ye tokat gibi yanıt: Bu zihniyet bu kez başaramayacak
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e 'AYM' tepkisi: Bilgisizliği net bir şekilde ortada
CHP'li belediyeler 9 yıldır vatandaşı böyle sömürüyormuş! 600 milyon lira fazladan su ve kanalizasyon parası alınmış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Amerika'nın aparatıdır
Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli
Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor
Ankara'da su krizi sürüyor! Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım...
ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi
‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ diyen dersini alıyor
Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı
CHP'nin bir yalanı daha patladı: Milli Eğitim Bakanı Özer şoförünü müdür yaptı demişlerdi
Sevilay Yılman 'Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor' deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz paylaşım: Azerbaycan’ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz
THODEX dolandırıcılığında kritik detay! O isimden çarpıcı ifade
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı