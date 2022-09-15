PKK'nın nefesi kesildi! Eren Abluka'da örgütün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığının seçkin birlikleri PKK terör örgütüne üst üste darbe vurmaya devam ediyor. Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon düzenleyen birliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tebrik etti.Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de 'Eren Abluka-37 (Hakkari-Kazan Vadisi/Han Yaylası) Şehit Jandarma Astsubay Aydın Güleken' operasyonu başlatıldı.Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 610 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun ilk gününde Hakkari-Çukurca ilçesi Kazan Vadisi ile Han Yaylası kırsalında tespit edilen, BTÖ'nün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Ana depo ve sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 Havan, 1 Doçka, 1 Uçak Savar, 2 Bixi Makine Tüfek, 76 Kaleşnikof, 88 El Bombası, 4 Antitank Roket mühimmatı, 4 kilogram el yapımı patlayıcı, 3 uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği ve mühimmatlar ele geçirilirken operasyonda mağara/sığınak ve depo imha edilerek kullanılamayacak hale getirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından fotoğraf karesi ile birlikte Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK Terör Örgütünün cephaneliği ele geçirildiğini duyururken operasyonu icra eden jandarma birliğine tebrik etti.