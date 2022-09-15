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MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

MEB'den son dakika flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kritik açıklamalarda bulundu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılını okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak başlattıklarını belirtti ve önemli noktalara değindi. Buna göre artık o zorunluluk ortadan kalktı. 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul ile lise öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor.

Ekleme: 15.09.2022 - 16:52 Güncelleme: 15.09.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...
Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri geçtiğimiz hafta okullarına gitmeye başlamıştı. Bu hafta da diğer tüm öğrenciler için ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk haftayı geride bırakırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de yeni açıklamalar geliyor. Buna göre bu dönem ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maske kullanımı tamamen kaldırıldı. Maske kullanımının kaldırılmasına ilişkin Bakan Mahmut Özer, ''Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. ''

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bu hafta okullarında ders görmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5-9 Eylül'de tamamlanan uyum ve okulların ilk haftasının değerlendirildiği toplantıda, 'Çok daha hazırlıklı, çok daha temiz, güvenli ortamlarda çocuklarımızı karşılamanın mutluluğu içindeyiz' ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılını okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak başlattıklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

'Tüm Türkiye'deki okullarımıza 3 milyar 750 milyon liralık bütçe gönderdik. Bu bütçeden temizlik ve kırtasiye malzemeleri, okulların büyük onarımlardan küçük onarımlarına tümünün giderleri karşılandı.

MASKESİZ BİR DÖNEM

Ayrıca MEB tarafından da çok önemli bir karar alındı. Bu dönem ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maske kullanımı tamamen kaldırıldı. Bu maske kullanımının kaldırılmasına ilişkin Bakan Mahmut Özer bir açıklama yapmıştı. Bakan Özer açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

'Biz de Millî Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekânlarda maske kullanımını kaldırmış bulunuyoruz.'
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