Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri katıldı.

Türkiye bu yaz sezonunda da orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor...Son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir orman yangını çıktı.Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.Havadan ve karadan söndürülmeye çalışılan alevlerin, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladığı görüldü.DHA'nın aktarımına göre; yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri katıldı.