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İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu: Fransa ve Hollanda'yı geride bıraktı

İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 328 uçuş ile ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu: Fransa ve Hollanda'yı geride bıraktı
Ekleme: 15.09.2022 - 01:17 Güncelleme: 15.09.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu: Fransa ve Hollanda'yı geride bıraktı
Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) Ağustos 2022 dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre, Avrupa'da birçok havalimanı henüz pandemi öncesi uçuş rakamlarına ulaşamazken, İstanbul Havalimanı 2019 yılı ağustos dönemine göre uçuşlarını yüzde 2,5 artırdı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1328 uçuş ile ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken Paris Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bıraktı.

Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3546 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Bu dönemde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1473 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı.
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