İçişleri Bakanı Soylu: Terörist sayısı 120’nin altında

Van'daki programları kapsamında Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı Güvenlik Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkari ve Ağrı'nın, terör örgütünün yüzde 90'ın üzerinde kadrolarının bulunduğu alanlar olduğunu söyledi. Soylu "Şöyle bir tabloyu söyleyebilirim: Terör örgütü sınırlara sıkıştırılmıştır. Terör örgütü tarihinde böyle bir tabloyla, terörle mücadele tarihimizde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. Karadeniz'den başlayıp Mersin'den Hatay'a, Adıyaman'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a kadar olan Amanoslar hattı dahil olmak üzere, yine Erzurum'dan başlayıp Bingöl, Muş ve Erzincan hattında terör örgütleri mensuplarının sayısı sıfıra düşmüştür. Yurt içinde toplam sayı 120'nin altındadır."UYUŞTURUCU ROTASI DEĞİŞTİSoylu, dün 11,5 milyon kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök genetiği değiştirilmiş esrar, 2 ton 57 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hepsi uyuşturucu geliri olarak terör örgütüne gidecekti. Toplam olarak 91 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 10,5 ton esrar ele geçirildi. Bunun 2 ton 57 kilogramı dün ele geçirildi. Eskiden uyuşturucunun yüzde 70'i Türkiye'nin batısında, yüzde 30'u doğusunda yakalanırdı. Yakalandığı iller de Van, Hakkari ve Ağrı. Sahaya öyle bir hakim olundu ki komşularımızdan ve sınırlarımızdan kaçak giren uyuşturucuyla alakalı yüzde 73'ü bu üç vilayette ancak yüzde 27'si batı ve diğer vilayetlerde yakalanmış oldu. Bu, ne sonuç getirdi? Bunu tüm kamuoyumuza, milletimize ifade etmek isterim: Uyuşturucunun Afganistan'dan başlayıp İran ve Türkiye üzerinden Balkanlar rotası vardı. Bu rota değişti. Rota aşağıya, Akdeniz hattına kaydı."BİN 55 KİLOMETRE DUVARSoylu, sınır duvarlarının bin 55 kilometresinin tamamlandığı bilgisini verdi. "126 kilometresi devam ediyor, 135 kilometresi şu an ihale aşamasında" diyen Soylu, şöyle konuştu: "Allah nasip ederse Cumhuriyet'imizin birinci asrı bitmeden, 29 Ekim 2023 gelmeden özellikle uyuşturucu, terör ve kaçakçılık konularında yıllardan beri aktarım sağlanan sınırlarımıza yapılan bin 316 kilometre güvenlik duvarlarını tamamlamış olacağız. Şu an bin 55'i bitmiş durumda. Alınan tedbirler sayesinde göçmen kaçakçılarının, kaçak göçmenlerin bu yolları kullanmasını geçen yıldan bu yıla azalttık."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın telefonda küfürleştikleri iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Telefonda konuştuklarını, ancak küfürleşme olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Yani hem haberi yazan, hem onu söylemeye çalışan hepsi birbirini bulmuşlar. Bunlar itibar edilmemesi gereken işlerdir ama şunu da söyleyeyim. Şu yanağımıza vuracaklar, bu yanağımızı çevireceğiz. Biz de ne söylenmesi gerekiyorsa, ölçüler içerisinde onları söyleriz. Söylemeye de devam ederiz. Bunlar dikkat ederseniz, Amerika'nın aparatıdır" dedi.