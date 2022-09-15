  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Soylu: Terörist sayısı 120’nin altında

Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı Güvenlik Toplantısına katılmak için Van’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Karadeniz'den başlayıp Mersin'den Hatay'a, Adıyaman'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a kadar olan Amanoslar hattı dahil olmak üzere, yine Erzurum'dan başlayıp Bingöl, Muş ve Erzincan hattında terör örgütleri mensuplarının sayısı sıfıra düşmüştür. Yurt içinde toplam sayı 120'nin altındadır” dedi.

Ekleme: 15.09.2022 - 16:44 Güncelleme: 15.09.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu: Terörist sayısı 120’nin altında
Van'daki programları kapsamında Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı Güvenlik Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkari ve Ağrı'nın, terör örgütünün yüzde 90'ın üzerinde kadrolarının bulunduğu alanlar olduğunu söyledi. Soylu "Şöyle bir tabloyu söyleyebilirim: Terör örgütü sınırlara sıkıştırılmıştır. Terör örgütü tarihinde böyle bir tabloyla, terörle mücadele tarihimizde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. Karadeniz'den başlayıp Mersin'den Hatay'a, Adıyaman'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a kadar olan Amanoslar hattı dahil olmak üzere, yine Erzurum'dan başlayıp Bingöl, Muş ve Erzincan hattında terör örgütleri mensuplarının sayısı sıfıra düşmüştür. Yurt içinde toplam sayı 120'nin altındadır."

UYUŞTURUCU ROTASI DEĞİŞTİ

Soylu, dün 11,5 milyon kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök genetiği değiştirilmiş esrar, 2 ton 57 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların hepsi uyuşturucu geliri olarak terör örgütüne gidecekti. Toplam olarak 91 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 10,5 ton esrar ele geçirildi. Bunun 2 ton 57 kilogramı dün ele geçirildi. Eskiden uyuşturucunun yüzde 70'i Türkiye'nin batısında, yüzde 30'u doğusunda yakalanırdı. Yakalandığı iller de Van, Hakkari ve Ağrı. Sahaya öyle bir hakim olundu ki komşularımızdan ve sınırlarımızdan kaçak giren uyuşturucuyla alakalı yüzde 73'ü bu üç vilayette ancak yüzde 27'si batı ve diğer vilayetlerde yakalanmış oldu. Bu, ne sonuç getirdi? Bunu tüm kamuoyumuza, milletimize ifade etmek isterim: Uyuşturucunun Afganistan'dan başlayıp İran ve Türkiye üzerinden Balkanlar rotası vardı. Bu rota değişti. Rota aşağıya, Akdeniz hattına kaydı."

BİN 55 KİLOMETRE DUVAR

Soylu, sınır duvarlarının bin 55 kilometresinin tamamlandığı bilgisini verdi. "126 kilometresi devam ediyor, 135 kilometresi şu an ihale aşamasında" diyen Soylu, şöyle konuştu: "Allah nasip ederse Cumhuriyet'imizin birinci asrı bitmeden, 29 Ekim 2023 gelmeden özellikle uyuşturucu, terör ve kaçakçılık konularında yıllardan beri aktarım sağlanan sınırlarımıza yapılan bin 316 kilometre güvenlik duvarlarını tamamlamış olacağız. Şu an bin 55'i bitmiş durumda. Alınan tedbirler sayesinde göçmen kaçakçılarının, kaçak göçmenlerin bu yolları kullanmasını geçen yıldan bu yıla azalttık."


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın telefonda küfürleştikleri iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Telefonda konuştuklarını, ancak küfürleşme olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Yani hem haberi yazan, hem onu söylemeye çalışan hepsi birbirini bulmuşlar. Bunlar itibar edilmemesi gereken işlerdir ama şunu da söyleyeyim. Şu yanağımıza vuracaklar, bu yanağımızı çevireceğiz. Biz de ne söylenmesi gerekiyorsa, ölçüler içerisinde onları söyleriz. Söylemeye de devam ederiz. Bunlar dikkat ederseniz, Amerika'nın aparatıdır" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet
CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret
Rusya'dan ABD'ye çok sert uyarı: Kırmızı çizgiyi geçecek!
Bakan Akar'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına yalanlama
Eski milletvekili Berhan Şimşek'e 6 bin lira adli para cezası
Vatandaş paylaştı! İşte İBB’nin siyah renkteki kirli suyu Kağıthane deresine dökme anı
Türkiye tarihinde bir ilk: Dünyanın en iyisi
İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!
Baykar’a iftira peşinde olan CHP'ye tokat gibi yanıt: Bu zihniyet bu kez başaramayacak
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e 'AYM' tepkisi: Bilgisizliği net bir şekilde ortada
CHP'li belediyeler 9 yıldır vatandaşı böyle sömürüyormuş! 600 milyon lira fazladan su ve kanalizasyon parası alınmış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Amerika'nın aparatıdır
Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli
Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor
Ankara'da su krizi sürüyor! Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım...
ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı