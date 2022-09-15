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Görev yaptığı hastanede öldürülen özel güvenlik görevlisine veda

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görevi başında iki şehir eşkıyasının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Tuğrul Okudan, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan baba Hüseyin Okudan, "Başka canlar yanmasın" dedi.

Ekleme: 15.09.2022 - 14:17 Güncelleme: 15.09.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Görev yaptığı hastanede öldürülen özel güvenlik görevlisine veda
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, motosiklet kazası sebebiyle hastaneye gelen ve taşkınlık yapan iki şehir eşkiyasını uyardığı sırada iki eşkıyanın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Hemen hastanede tedavi altına alınan Tuğrul Okudan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okudan'ın 1.5 ay ince evlendiği öğrenildi.


'GÖRÜN BAKIN NASIL BİR YİĞİT GİTTİ'

Tuğrul Okudan için görev yaptığı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Okudan'ın cenazesi Pınar Mahallesi İmam Hasan Camii'ne getirildi. Cenaze öncesi aile fertleri taziyeleri kabul etti. Başta baba Hüseyin Okudan ile 1.5 ay önce evlendiği Deniz Okudan olmak üzere aile fertleri güçlükle ayakta dururken acılı aileyi sevenleri teskin etti. Tuğrul Okudan'ın kardeşi, abisinin fotoğrafını taşıyarak, 'Görün bakın nasıl bir yiğit' gitti dedi.

'NASIL KIYDIN NEDEN KIYDIN'

Cenazede konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, 'Nasıl kıydın, niye kıydın. Benim balım benim canım sana ne zara verdi ki. Bir saniyelik ofkene neden hakim olamadın. Çınarıma neden kıydın. Duyduğum kadarıyla bunu yapanların 22 tane suç dosyası varmış. Ben oldum 23, başka anne ve babaların canlarının yanmasını asla istemiyorum. Bunlar sokaklara salınmasın. Bunlar tekrardan gidip hastanelerde doktorlara kıymasın. Sokakta mazlum kadınlara kıyılmasın. Böyle namertlere can insanlara kıydırılmasın. Benim çınarım karıncayı incitmezdi' diye konuştu.
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