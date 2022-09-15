Eski milletvekili Berhan Şimşek'e 6 bin lira adli para cezası

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Berhan Şimşek'in avukatı Salih Gülgeldi ile müdahil İçişleri Bakanlığı adına avukat Derya Mızıkçı katıldı.Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.İçişleri Bakanlığının avukatı Mızıkçı, mütalaaya katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.Sanığın avukatı Gülgeldi ise müvekkilinin beraatini talep ederek, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkil siyasetçidir. Ana muhalefetin üst kademesinde olan birinin tabii ki ağır eleştiri yapması normaldir. Vali, kaymakam elbette atamayla gelir. Sadece bir parti adına çalışırlarsa militanlaşırlar, diye kastetmiştir. Aşağılama ve küçük düşürme yoktur. Açıklamaları eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Beraatini talep ediyoruz." dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan önce 6 ay hapis cezası verdi.Sanığın geçmişini dikkate alarak cezayı 5 aya indiren mahkeme, verilen hapsin süresini göz önüne alarak bunu 6 bin lira adli para cezasına çevirdi.Mahkeme, sanığın bu cezayı 4 eşit taksitte ödemesini kararlaştırırken, cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve İçişleri Bakanlığının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, sanık Berhan Şimşek'in 22 Ocak 2021'de katıldığı bir televizyon programında, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz" şeklinde söylemlerde bulunduğu ifade edilmişti.Şimşek'in bu söylemleri üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından ve ülke genelinde birden çok kaymakamlık ve valilik kurumlarından "töhmet altında bırakılarak haysiyet ve şereflerine hakaret, iftira ve aşağılama gayretine girildiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, "militan" kelimesinin "yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olma" anlamını taşıdığı vurgulanmıştı.İddianamede, Şimşek'in, "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.