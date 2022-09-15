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Emniyetten eş zamanlı 'zincir' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı. 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu konularda yasadışı kim bir üretim satış ve aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güveliğini tehdit eden bir anlayış ortaya koyarsa gereken yapılacak." dedi.

Ekleme: 15.09.2022 - 14:09 Güncelleme: 15.09.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Emniyetten eş zamanlı 'zincir' operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/ sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor.

KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1.113 operasyonda 778.166 litre ile 275.923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bununla birlikte yapılan başarılı operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

Operasyon kapsamında alkollü içkiyi; kaçak ülkeye sokan, sahte üreten ve bunları kargo yolu ile gönderen suç gruplarının deşifre edilmesi amacıyla suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama yapıldı. 178 şüpheli gözaltına alınması işlemine ise devam ediliyor.

KOM birimlerince, yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; Temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

ÜRETİM VE ULAŞIM ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ
Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde “ZİNCİR” kod isimli operasyon başlatıldı.
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