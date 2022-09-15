Denizli'de uzaklaştırma kararını deldi, eşini kaçırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde eşler arası kavga çıktı.Kocası A.Ç. ile tartışma yaşayan M.Y., geçtiğimiz günlerde karakola giderek şikayette bulundu.Zorla araca bindirdiAlınan uzaklaştırma kararı sonrası A.Ç, sokak ortasında eşi M.Y.'yi zorla aracına bindirerek bölgeden uzaklaştı.Duruma şahit olan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine güvenlik güçleri, plakasını belirlediği aracın peşine düşerek M.Y.'ye telefonla ulaşmaya çalıştı.Yeniden şikayetçi olduYolda giderken kendi imkanlarıyla otomobilden inen M.Y., güvenlik güçlerinin yanına gelmesiyle beraber karakola gidip tekrardan şikayetçi oldu.