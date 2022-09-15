Ataşehir'de saldırganlar moto kuryeyi darbederek üzerine araç sürdü

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki moto kurye acımasızca darbedildi.Akşam saatlerinde paket servisi için yola çıkan 24 yaşındaki Oğuzhan Susuz, seyir halinde ilerlerken önüne çıkan servis şoförü ile sözlü tartışma yaşadı.Bir süre sonra iki araç sürücüsü de olay yerinden ayrıldı.Moto kuryenin hareket ettiği sırada aynı yönde ilerleyen lüks araç sürücüsü kornaya bastı.Kuryeyi darbettilerSusuz'un 'Bekle' demesinin ardından cipin sürücüsü, yanındaki kişi ile küfrederek aracından indi ve gence saldırmaya başladı.Saldırganlar genç kuryeyi darbederken orada bulunan başka bir motosikletçiye de saldırmaya çalıştı.Aracını gencin üzerine sürdüÇevredekiler koşarak saldırganlara engel olmaya çalıştı. Saldırganlardan biri motosikletlinin kaskını yere atarak parçaladı.Ciplerine binen saldırganlar, araçlarını yolda bekleyen Oğuzhan Susuz'un üzerine doğru sürüp, ardından olay yerinden ayrıldı.O anlar kaydedildiDHA'nın aktarımına göre; yaşananların ardından Oğuzhan Susuz polise giderek şikayetçi oldu.O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.'Beni ezmeye çalışırken motorumu da eziyor'Yaşadıklarını anlatan Oğuzhan Susuz, 'Siparişimi aldım. Yolda giderken önüme bir sokaktan okul taşıtı çıktı. Okul taşıtı sürücüsüyle sözlü bir münakaşaya girdik. Sözlü münakaşaya girdikten sonra arkamda o araç yoktu. Beni bekleyen hiçbir araç yoktu. Motoruma bindim, kaskımı takacağım sırada başka bir araç geldi arkama kornaya bastı. Ben de kaskımı takıp yola devam edecektim. Kornaya bastıktan sonra ben de 'Bekle' diye kendisine söyledim. 'Bekle' dedikten sonra bir daha uzunca bir sefer kornaya bastı. Bir daha 'bekle' dedim. Direkt arabadan inip hakaretler savurup bana 2 kişi saldırdı, darbetti.Yani bizler ekmeğimizin peşindeyiz. Bu tür olayları onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Tek hedef bendim. Oradakiler olmasaydı ben şu an bu röportajı veremiyor olabilirdim. Başıma tekmeler savurdular. Motorumu ezdiler. Hatta videonun sonunda da bu açıkça belli oluyor. Beni ezmeye çalışırken motorumu da eziyor. Sonunda gittiler kaçtılar zaten. Gerekli hukuki mücadeleyi başlattık. Şikayetçi olduk. Adalete güveniyorum. İnşallah herkes ettiğini bulacaktır.' dedi.