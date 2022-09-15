Adıyaman'daki iki grubun kavgasında 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde korkunç bir kavga yaşandı.Turgut Özal Mahallesi'nde yaşanan olay iki grup arasında gerçekleşti.Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüşen kavgada Mahsun K. (17), Ramazan A. (32), Nuri A. (31) ve Mehmet A. (34) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor