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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora AVM’deki fahiş kira artışına mahkeme dur dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi
Ekleme: 14.09.2022 - 12:51 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi
AVM'deki kiracılardan biri olan iş adamı Mustafa Avcı'nın Ticaret Bakanlığı'na yaptığı şikayet sonrası bakanlık soruşturma başlatmış ve bazı yasal düzenlemelere gidilmişti.

Konuyla ilgili Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme kararını verdi. Davayı kabul eden mahkeme aylık kira bedelinin dava tarihine kadar 14.750 TL, dava tarihinden itibaren ise 17.750 TL olarak belirledi.

NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi'ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Alışveriş merkezleri ile perakendeciler arasında sık sık gündeme gelen kira ve aidat tartışması derinleşiyor. Daha önce kira uyarlaması için açılan dava ile gündeme gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetim kurulu Başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi'ne (AVM) şimdi de haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

AVM'nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı emsal kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı'na başvurdu. Nisan ayında dilekçe ile yapılan başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER'e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen cevapta, “İncelememiz sonrası söz konusu AVM'nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” denilmişti.

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