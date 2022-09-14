  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabir Emre Kara, yargılandığı davadan beraat etti.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat
Ekleme: 14.09.2022 - 13:46 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat
3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Emre Kara katılmadı.

Emre Kara'nın avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer duruşma salonunda hazır bulundu, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise Kahramanmaraş'tan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının okunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık Emre Kara'nın yargılama sürecinde yaptığı savunmalarda samimi olduğunu belirterek, 'yalan tanıklık' suçundan beraatini talep etti.

Duruşma sonunda avukat Kemal Yavuz, savcının mütalaasına ilişkin dosyanın Kahramanmaraş'taki dosya ile birleştirilmesi ve görüş alınması için ek süre istedi. Yavuz, yaptıkları araştırmalarda ön ödemeli aramanın günde 5 defadan fazla yapılamadığını anlatarak, 'Sanık ile İsmail Güneş arasında 26-27 Mayıs arasında gerçekleşen görüşme şüphelidir. Kaza olduktan sonra ön ödemeli arama yapılması mümkün değildir. Hayatın olağan akışına aykırıdır. Esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesini istiyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz.' dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıklayarak sanık Emre Kara'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'adalet ve insan hakları' konulu yayınının mağdurları Demirtaş ve Kavala oldu
İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın
Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı! FT ekonomideki başarıyı hedef aldı fondaş medya habere sarıldı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy, iç hat uçuşunda görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat
Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün oğlu uyuşturucu ile yakalandı
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu yatırımları için kaynaklar verimli kullanılacak
Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun fahiş kira artışına mahkeme dur dedi
Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Terör mağarasından cephanelik çıktı
Bakan Soylu'dan Yunanistan'a: Bu katliamların sorumlusu sizsiniz
İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık: 'CHP, HDP ile ittifak halinde'
Bakan Kurum: 141 bin kişi sosyal konut projesine başvuruda bulundu
İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı