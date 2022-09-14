Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' 30 yıl önce hazırlandı: Nedeniyse kraliyet tarihine dayanıyor

İskoçya'da 96 yaşında ölen Kraliçe İkinci Elizabeth'in cenaze töreniyle ilgili her geçen bir yeni detay daha ortaya çıkıyor. Şimdi de tabutuyla ilgili dikkat çeken bir gerçek gündeme geldi. Kraliçe Elizabeth'in tabutunun 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Hafif görüntüsüne rağmen son derece ağır olan tabutun kurşun kaplı olduğu öğrenildi. Nedeniyse kraliyet tarihine dayanıyor.

96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ederken son olarak da 'tabut'uyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.Kraliçe İkinci Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.Devlet cenazelerinin katı protokol kuralları doğrultusunda düzenlendiği İngiltere'de, Elizabeth'in töreni için milyonlarca sterlin harcanıyor.Kraliçe ikinci Elizabeth'in naaşının taşındığı tabut, dikkatleri üzerine çekti.Ve tabutun sıradan tabutlara göre daha ağır, nedeninin ise kurşundan kaplı olduğu öğrenildi.Tıpkı Diana ve Prens Philip'in tabutu gibi.'Kurşun tabut' kullanılması geleneği 11. yüzyılda İngiltere'nin ilk Norman kralı I. William'a dayandırılıyor.I. William'ın cenazesinde kralın bedeninin açıldığı ve sonrasında da dayanılmaz bir kokunun etrafı sardığı öne sürülüyor.I. William'dan sonraki kraliyet üyelerinin aynı sonu yaşamaktan korktuğu için hava geçirmez özellikleri olan tabutu tercih ettiği bunun kraliyet ailesinde gelenek olarak sürdürüldüğü belirtiliyor.