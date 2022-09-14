  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' 30 yıl önce hazırlandı: Nedeniyse kraliyet tarihine dayanıyor

İskoçya'da 96 yaşında ölen Kraliçe İkinci Elizabeth'in cenaze töreniyle ilgili her geçen bir yeni detay daha ortaya çıkıyor. Şimdi de tabutuyla ilgili dikkat çeken bir gerçek gündeme geldi. Kraliçe Elizabeth'in tabutunun 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Hafif görüntüsüne rağmen son derece ağır olan tabutun kurşun kaplı olduğu öğrenildi. Nedeniyse kraliyet tarihine dayanıyor.

Ekleme: 14.09.2022 - 16:23 Güncelleme: 14.09.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' 30 yıl önce hazırlandı: Nedeniyse kraliyet tarihine dayanıyor96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ederken son olarak da 'tabut'uyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Kraliçe İkinci Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.

Devlet cenazelerinin katı protokol kuralları doğrultusunda düzenlendiği İngiltere'de, Elizabeth'in töreni için milyonlarca sterlin harcanıyor.

KURŞUN KAPLI TABUT
Kraliçe ikinci Elizabeth'in naaşının taşındığı tabut, dikkatleri üzerine çekti.

Ve tabutun sıradan tabutlara göre daha ağır, nedeninin ise kurşundan kaplı olduğu öğrenildi.

Tıpkı Diana ve Prens Philip'in tabutu gibi.

'Kurşun tabut' kullanılması geleneği 11. yüzyılda İngiltere'nin ilk Norman kralı I. William'a dayandırılıyor.

I. William'ın cenazesinde kralın bedeninin açıldığı ve sonrasında da dayanılmaz bir kokunun etrafı sardığı öne sürülüyor.

I. William'dan sonraki kraliyet üyelerinin aynı sonu yaşamaktan korktuğu için hava geçirmez özellikleri olan tabutu tercih ettiği bunun kraliyet ailesinde gelenek olarak sürdürüldüğü belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki! 'Haddini bilmez ahlaksız'
Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye tepki
Yunanistan tarih verdi! Hazır olun!
Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! 5 kez program durdurma cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak
MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'adalet ve insan hakları' konulu yayınının mağdurları Demirtaş ve Kavala oldu
İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın
Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı! FT ekonomideki başarıyı hedef aldı fondaş medya habere sarıldı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy, iç hat uçuşunda görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat
Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün oğlu uyuşturucu ile yakalandı
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu yatırımları için kaynaklar verimli kullanılacak
Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı