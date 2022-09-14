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Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok

Japonya'nın en köklü gazetelerinden Sankei Shimbun, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ortaya koyduğu arabulucu rolünü analiz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "arabulucu" rolünü değerlendiren gazete, Batı'nın Türkiye'ye bel bağlamaktan başka çaresi olmadığının altını çizdi.

Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok
Ekleme: 14.09.2022 - 13:49 Güncelleme: 14.09.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok
Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamadığının hatırlatıldığı analizde, Batı ülkelerinin bu durumdan rahatsız olduğu ancak Türkiye'ye bel bağlamaktan başka çarelerinin de olmadığı ifade edildi:

'Batı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı karşısında Türkiye'deki Erdoğan hükümetinin attığı adımlara kafa yoruyor. Zira Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında kendini arabulucu olarak tayin ederek, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmıyor. Ayrıca Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog için bir bağlantısı da bulunuyor. Batı, durumdan her ne kadar rahatsız olsa da Türkiye'ye bel bağlamaktan başka çaresi yok.

'PAZARDAKİ BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURUYOR'
Financial Times ağustos ayı ortasında, Türkiye'nin mayıs-temmuz döneminde Rusya'ya yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığını haber yaptı. Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulamasıyla 1.000'den fazla şirketin pazardan çekildiği söyleniyor ancak görünen o ki yabancı şirketlerin bıraktığı boşluğu Türkiye dolduruyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEA) Sözcüsü Stano, gazeteye verdiği demeçte, 'Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerini azalttığı bir dönemde angajmanı derinleştirmenin uygun olmadığını' söyledi.

'ABD VE AVRUPA, TÜRKİYE'Yİ AÇIKÇA ELEŞTİRMEKTEN KAÇINIYOR'
ABD yönetiminin, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatındaki artıştan rahatsız olmakla birlikte, arabuluculuk umuduyla Türkiye'yi açıktan eleştirmekten kaçındığı da düşünülüyor.

'TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİREMEMELERİNİN SEBEBİ, ERDOĞAN'IN POLİTİKASININ BAŞARILI OLMASI'
Yaptırım uygulamayan Türkiye, zengin Rusların varlıklarını kaçırdıkları bir yer ve Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle ithal edemediği yüksek performanslı elektronik ekipman ve diğer malları almak için Rusya'yı bypass ettikleri bir üs haline geldi. Rus rublesine dayalı Mir ödeme sistemi kartları Türkiye'de de kullanılabiliyor. Batı'nın Türkiye'yi durumdan istifade ettiği nedeniyle açıkça eleştirememesinin nedeni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uzlaşmacı diplomasisinin' başarılı olduğunun kanıtlanmış olmasıdır. Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan ayrıca Ukrayna'ya yerli üretim insansız hava araçları sağlayarak bu ülkeyle de ilişki kurdu ve Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Ağustos ayı başlarında, çatışmalar nedeniyle durmuş olan Ukrayna tahıl ihracatını yeniden başlatmayı başardı.'

'İÇ POLİTİKADA KOZ OLARAK KULLANIYOR'
Japon gazetesinin analizinde; Türkiye ekonomisinin sıkıntı içinde olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada sağlam adımlar atıp 'güçlü lider' imajını tazeleyerek, içeride yeniden bir kalkınmayı hedeflediği ve oylarını daha da artırmak istediği kaydedildi.
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